Пентагон заинтересовался орбитальной дозаправкой от Starship для Луны

Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Интерес Пентагона к технологии орбитальной дозаправки обусловлен перспективами активного развития окололунной группировки космических аппаратов. Согласно концепции, которую продвигают SpaceX и Минобороны США, корабли Starship выступят в качестве космических танкеров, снабжающие жидкими кислородом и метаном аппараты, находящиеся на пути к Луне.

« В ы м о ж е т е д о з а п р а в и т ь с я н а н и з к о й о к о л о з е м н о й о р б и т е и д о б а в и т ь к о с м и ч е с к о м у а п п а р а т у д е в я т ь к и л о м е т р о в в с е к у н д у . В ы ф а к т и ч е с к и р а з б л о к и р у е т е д о с т у п к С о л н е ч н о й с и с т е м е в э т о т м о м е н т в р е м е н и » , — з а я в и л в х о д е с и м п о з и у м а S m a l l s a t в К р е м н и е в о й д о л и н е с т а р ш и й с о в е т н и к О т д е л а о б о р о н н ы х и н н о в а ц и й Г э р и Г е н р и .

Другим военным приложением Starship он назвал использование перспективного корабля для доставки грузов по всей Земле.

Ранее издание сообщило, что компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей.