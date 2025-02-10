Автор канала PBKReviews проверил прочность корпуса нового смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Результаты тестирования доступны на его YouTube-канале.

Специалист хотел оценить заявления Samsung о том, что новый флагман получил улучшенную защиту. Так, самый дорогой телефон корейского бренда, оцененный минимум в 1300 долларов, или около 126 тысяч рублей, получил защитное стекло нового поколения Gorilla Armor 2.

Блогер несколько раз уронил смартфон на жесткую поверхность с разной высоты. Оказалось, что даже при первом падении телефон может собрать большое количество царапин — они появляются на дисплее, задней панели и рамках. Автор канала PBKReviews заметил, что у телефона крепкий корпус, но он почти никак не защищен от образования царапин и мелких сколов.

При этом Galaxy S25 Ultra оказался заметно крепче своего предшественника. Блогер несколько раз уронил девайс на бетонный пол, но ему не удалось ни заработать трещин на экране, ни разрушить стеклянную заднюю панель. Функциональность камер после серии жестких ударов также сохранилась. В заключении автор рекомендовал владельцам смартфона корейского бренда использовать защитное стекло и чехол.

Ранее блогер JerryRigEverything разобрал на видео Samsung Galaxy S25 Ultra и обнаружил фейковые накладки на камере флагмана. Также он отметил, что смартфон получил очень крепкий корпус.