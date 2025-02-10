В Британии обнаружили исчезнувших 300 тысяч лет назад змей

Британские ученые из Борнмутского университета и Бангорского университета выяснили, что на территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи (Zamenis longissimus). Этот вид рептилий исчез на британских островах около 300 тысяч лет назад во время одного из ледниковых периодов. Об открытии сообщает The Conversation.

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Эскулапова змея, или эскулапов полоз, — неядовитый представитель семейства ужеобразных, названный в честь римского бога врачевания Эскулапа. Эти змеи обитают в Южной, Центральной и Восточной Европе, Малой Азии и на Кавказе.

По данным ученых, из-за климатических изменений численность эскулаповых полозов в традиционных ареалах снижается. Однако завезенные в Великобританию особи успешно адаптировались к новым условиям, особенно в северном Уэльсе, не вступая в конфликт с местной фауной и оставаясь незаметными для людей.

Исследователи считают, что стратегии сохранения биоразнообразия требуют пересмотра. Они предлагают рассматривать интродуцированные виды не только как угрозу, но и как потенциальных стабилизаторов экосистем в условиях глобального потепления. При этом специалисты предупреждают, что подобные решения следует принимать с осторожностью, чтобы избежать негативных последствий, таких как распространение болезней или нарушение экологического баланса, передает портал.