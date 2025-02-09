Ученые: Вулкан Исландии трескается, готовясь к крупнейшему извержению

Ученые предупредили о возможных последствиях для Земли, если в Исландии произойдет извержение вулкана.

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По данным специалистов, тревожное событие произошло под поверхностью Исландии, что привлекло внимание местных жителей и обеспокоило ученых. Образовавшаяся крупная трещина длиной 100 футов стала причиной сейсмических толчков, которые потрясают землю.

Исследователи считают, что эта трещина может стать причиной одного из крупнейших вулканических извержений в регионе. Город Гриндавик на юго-западе Исландии сталкивается с нестабильной сейсмической активностью с осени 2023 года, когда в регионе было зафиксировано более тысячи землетрясений за короткий промежуток времени.

Геофизические данные свидетельствуют о том, что трещина продолжает расширяться, и ее размер и расположение создают реальную угрозу, вызывая опасения по поводу возможной вулканической катастрофы. Недавняя сейсмическая активность в Гриндавике подтверждает, что регион остается под угрозой сильных вулканических явлений. Власти готовят план эвакуации для местных жителей, пишет дзен-канал «Космос».

Извержение, но уже другого вулкана, может произойти и в США. Необычная активность подводного вулкана у побережья Орегона привлекла внимание ученых. По прогнозам, его извержение может произойти в этом году, и хотя оно не несет угрозы цунами, сейсмические события предупреждают о потенциальных изменениях в регионе.