Новый флагман Oppo получит кнопку, как у iPhone

Грядущий смартфон Oppo Find X8 Ultra может отказаться от традиционного слайдера в пользу настраиваемой кнопки, как в последних моделях iPhone. Согласно утечке Digital Chat Station, эта новая кнопка позволит пользователям назначать различные функции, а не просто переключаться между режимами звука.

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Кроме того, по слухам, Find X8 Ultra будет оснащен плоским дисплеем и выйдет на рынок в марте. Ожидается, что он будет оснащен мощной камерой, включая 50-Мп перископический объектив с 6-кратным зумом и 50-Мп сверхширокоугольный сенсор. Скорее всего, телефон сохранит 1-дюймовый основной сенсор LYT-900 от своего предшественника, Oppo также продолжит сотрудничество с Hasselblad.

Среди других ожидаемых характеристик — Snapdragon 8 Elite, аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды по стандарту IP68/69.