Ученые предупредили о мощных магнитных бурях на Земле в ближайшее время
Мощные магнитные бури могут произойти на Земле из-за огромной корональной дыры на Солнце, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Они отметили, что 10 февраля скорость плазмы недалеко от земной поверхности вырастет до 600–700 км/с при нынешнем значении в 350–400 км/с.
Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечен, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня, — говорится в сообщении.
В РАН добавили, что влияние дыры на Солнце сохранится до 16 февраля. Там также сообщили, что бури на Земле могут сильно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.
Ранее в Институте прикладной физики заявили, что четыре вспышки класса мощности М произошли 7 февраля на Солнце. Первая вспышка зафиксирована ночью, еще три произошли в активном центре 3981. Их мощность составила М1.6, М1.1 и М3.2.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X. Самые слабые вспышки класса A0.0 соответствуют мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр, которое отмечается на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность растет в 10 раз. Как правило, такие явления сопровождаются выбросами плазмы, которая может провоцировать магнитные бури на нашей планете.