Ученые предупредили о мощных магнитных бурях на Земле в ближайшее время

Мощные магнитные бури могут произойти на Земле из-за огромной корональной дыры на Солнце, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Они отметили, что 10 февраля скорость плазмы недалеко от земной поверхности вырастет до 600–700 км/с при нынешнем значении в 350–400 км/с.

К р а й п о т о к а б ы с т р о г о с о л н е ч н о г о в е т р а , ф о р м и р у е м о г о д ы р о й , б у д е т п е р е с е ч е н , с к о р е е в с е г о , у ж е с е г о д н я в о в т о р о й п о л о в и н е д н я , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В РАН добавили, что влияние дыры на Солнце сохранится до 16 февраля. Там также сообщили, что бури на Земле могут сильно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

Ранее в Институте прикладной физики заявили, что четыре вспышки класса мощности М произошли 7 февраля на Солнце. Первая вспышка зафиксирована ночью, еще три произошли в активном центре 3981. Их мощность составила М1.6, М1.1 и М3.2.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X. Самые слабые вспышки класса A0.0 соответствуют мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр, которое отмечается на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность растет в 10 раз. Как правило, такие явления сопровождаются выбросами плазмы, которая может провоцировать магнитные бури на нашей планете.