На Землю в понедельник, 10 февраля, могут обрушиться магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные на портале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Четыре сильные вспышки класса М произошли на Солнце 7 февраля. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем в активном центре 3981 произошли еще три вспышки со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).

Магнитные возмущения начнутся в 03:00 по Москве и закончатся в 09:00. Вероятность этого события составляет 56%, уточнили исследователи.

Специалисты лаборатории отметили, что последняя буря была зарегистрирована 4 января 2025 года, и с тех пор планета испытывала лишь умеренные возмущения.

По их словам, текущий прогноз также нельзя назвать избыточно агрессивным. Вместе с тем, первые красные столбики слабых магнитных бурь ожидаются уже в ближайший понедельник, 10 февраля.