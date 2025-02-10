Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки

Суперкомпьютер "МГУ-270", запущенный в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова осенью 2023 года для развития ИИ-систем, достиг полной загрузки задачами, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, выступая с актовой лекцией перед участниками Дня открытых дверей университета.

" С у п е р к о м п ь ю т е р с е г о д н я з а г р у ж е н з а д а ч а м и п о л н о с т ь ю " , - о т м е т и л Садовничий, добавив, что "практически на каждом факультете ведутся работы, которые можно отнести к проблемам искусственного интеллекта", исследования в этой области ведутся и в рамках научно-образовательной школы "Мозг, когнитивные системы и ИИ".

Глава МГУ назвал сферу ИИ "бездонной и бесконечной" и напомнил, что каждый студент университета независимо от направления обучения обязан прослушать межфакультетский курс по теме искусственного интеллекта.

1 сентября 2023 года в МГУ состоялся запуск суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопсов ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи, позже ряд исследовательских групп начал использовать ее в своих работах.