Русскоязычный хакер обокрал разработавшую ChatGPT компанию OpenAI

Компания OpenAI заявила о начале расследования после того, как русскоязычный хакер заявил о краже учетных данных 20 миллионов пользовательских аккаунтов и выставил их на продажу на форуме в даркнете. Об этом сообщает издание Decrypt.

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Злоумышленник, использующий псевдоним emirking, разместил загадочное сообщение на русском языке, рекламируя «более 20 миллионов кодов доступа к аккаунтам OpenAI», называя это «золотой жилой» и предлагая потенциальным покупателям пробные данные, содержащие адреса электронной почты и пароли. По данным портала Gbhackers, полный набор данных продавался «всего за несколько долларов».

« У м е н я б о л е е 2 0 м и л л и о н о в к о д о в д о с т у п а к а к к а у н т а м O p e n A I . Е с л и х о т и т е , м о ж е т е с в я з а т ь с я с о м н о й . Э т о с о к р о в и щ е , и И и с у с д у м а е т т а к ж е » , – н а п и с а л e m i r k i n g 5 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а о д н о м и з ф о р у м о в .

Если утечка подтвердится, это станет третьим крупным инцидентом безопасности для компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, с момента публичного запуска ChatGPT.

Правда, в этот раз исследователи безопасности не уверены в самом факте взлома. На фиктивность заявления о компрометации OpenAI указывает то, что в предоставленных хакером образцах встречаются недействительные недействительные e-mail.

В заявлении, предоставленном Decrypt, представитель OpenAI сообщил, что компания в курсе инцидента. Однако там также заявили, что пока не могут подтвердить взлом систем компании, поскольку не видят соответствующих признаков.