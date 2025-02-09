Русскоязычный хакер обокрал разработавшую ChatGPT компанию OpenAI

Decrypt: OpenAI расследует кражу 20 млн аккаунтов русскоязычным хакером
Компания OpenAI заявила о начале расследования после того, как русскоязычный хакер заявил о краже учетных данных 20 миллионов пользовательских аккаунтов и выставил их на продажу на форуме в даркнете. Об этом сообщает издание Decrypt.
Злоумышленник, использующий псевдоним emirking, разместил загадочное сообщение на русском языке, рекламируя «более 20 миллионов кодов доступа к аккаунтам OpenAI», называя это «золотой жилой» и предлагая потенциальным покупателям пробные данные, содержащие адреса электронной почты и пароли. По данным портала Gbhackers, полный набор данных продавался «всего за несколько долларов».
«У меня более 20 миллионов кодов доступа к аккаунтам OpenAI. Если хотите, можете связаться со мной. Это сокровище, и Иисус думает также», – написал emirking 5 февраля 2025 года на одном из форумов.
Если утечка подтвердится, это станет третьим крупным инцидентом безопасности для компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, с момента публичного запуска ChatGPT.
Правда, в этот раз исследователи безопасности не уверены в самом факте взлома. На фиктивность заявления о компрометации OpenAI указывает то, что в предоставленных хакером образцах встречаются недействительные недействительные e-mail.
В заявлении, предоставленном Decrypt, представитель OpenAI сообщил, что компания в курсе инцидента. Однако там также заявили, что пока не могут подтвердить взлом систем компании, поскольку не видят соответствующих признаков.