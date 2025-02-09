На орбите Земли появилась новая французская группировка спутников

Частная американская компания Rocket Lab запустила пять французских спутников для создания мировой сети «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT). Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.

Ракета Electron с пятью космическими аппаратами французской компании Kinéis стартовала с дочерней площадки Rocket Lab в Новой Зеландии. Запуск 18-метровой ракеты произошел утром 9 февраля (по местному новозеландскому времени).

« М и с с и я у с п е ш н о в ы п о л н е н а » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Этот запуск был четвертым из пяти, которые Rocket Lab проводит для создания группировки из 25 наноспутников Kinéis на низкой околоземной орбите.

После завершения программы французская компания сможет «подключать любой объект из любой точки мира и передавать полезные данные с этих объектов пользователям практически в режиме реального времени».

Изначально Rocket Lab планировала запустить спутники 3 февраля, но затем перенесла старт, чтобы «убедиться, что миссия не создаст помех другим космическим аппаратам на орбите».

Накануне, в День науки, российский ученый рассказал о разработках, которые изменят будущее. Среди них Интернет вещей (IoT). Это концепция, в которой обычные предметы повседневной жизни соединены в сеть при помощи интернета и самостоятельно обмениваются данными.