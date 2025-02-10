Boeing предупредил сотрудников о возможном закрытии программы ракеты SLS

Компания Boeing проинформировала своих сотрудников о возможном закрытии программы сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Об этом сообщает ArsTechnica.

По данным издания, 7 февраля руководитель программы SLS в Boeing Дэвид Датчер сообщил сотрудникам компании, что контракт на носитель может быть закрыт в марте. Топ-менеджер призвал специалистов готовиться к возможным сокращениям.

« Ч т о б ы с о о т в е т с т в о в а т ь и з м е н е н и я м в п р о г р а м м е A r t e m i s и о ж и д а н и я м п о з а т р а т а м , с е г о д н я м ы п р о и н ф о р м и р о в а л и н а ш у к о м а н д у S p a c e L a u n c h S y s t e m s о в о з м о ж н о с т и с о к р а щ е н и я п р и м е р н о н а 4 0 0 д о л ж н о с т е й к а п р е л ю 2 0 2 5 г о д а » , — с о о б щ и л п р е д с т а в и т е л ь Boeing.

В январе издание SpaceNews сообщило, что компании Boeing и Lockheed Martin призвали новую администрацию США не менять существующую архитектуру американской лунной программы Artemis.

В октябре обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что американская лунная программа Artemis терпит бедствие, поэтому нуждается в изменении.