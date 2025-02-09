От IT-гигантов потребовали признать и заплатить за все данные для обучения ИИ

Недавно парламентский комитет Великобритании обсудил «опасения», что компании, работающие с искусственным интеллектом, используют защищенный авторским правом контент без разрешения или оплаты. Так, композитор Макс Рихтер рассказал депутатам, что ИИ-модели могут генерировать музыку, которая звучит так же, как его, что «доказывает, что они, скорее всего, использовали его работы без согласия».

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Он предупредил, что такая практика может нанести вред музыкальной индустрии, заменив людей, создающих музыку, автоматизированным контентом. Джеймс Смит, бывший сотрудник Google и генеральный директор компании Human Native AI, заявил, что ущерб уже нанесен, и призвал правительство поддержать модели лицензирования, чтобы «справедливо вознаграждать авторов».

Мэтт Роджерсон из Financial Times поддержал эти опасения, заявив, что ИИ-компании используют новостной контент без разрешения. Он предупредил, что если так будет продолжаться, то могут «пострадать творческие и информационные отрасли». Однако он раскритиковал правительство страны за то, что оно ставит на первое место прибыль крупных компаний, а не защиту создателей контента.