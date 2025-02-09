От IT-гигантов потребовали признать и заплатить за все данные для обучения ИИ
Недавно парламентский комитет Великобритании обсудил «опасения», что компании, работающие с искусственным интеллектом, используют защищенный авторским правом контент без разрешения или оплаты. Так, композитор Макс Рихтер рассказал депутатам, что ИИ-модели могут генерировать музыку, которая звучит так же, как его, что «доказывает, что они, скорее всего, использовали его работы без согласия».
Он предупредил, что такая практика может нанести вред музыкальной индустрии, заменив людей, создающих музыку, автоматизированным контентом. Джеймс Смит, бывший сотрудник Google и генеральный директор компании Human Native AI, заявил, что ущерб уже нанесен, и призвал правительство поддержать модели лицензирования, чтобы «справедливо вознаграждать авторов».
Мэтт Роджерсон из Financial Times поддержал эти опасения, заявив, что ИИ-компании используют новостной контент без разрешения. Он предупредил, что если так будет продолжаться, то могут «пострадать творческие и информационные отрасли». Однако он раскритиковал правительство страны за то, что оно ставит на первое место прибыль крупных компаний, а не защиту создателей контента.