Землю накроют магнитные бури

На Земле могут начаться слабые магнитные бури уже 10 и 11 февраля. Об этом агентству «Москва» рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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По его словам, причина явления — в корональной дыре.

« Т а к и е о б ъ е к т ы п р о и з в о д я т б ы с т р ы е п о т о к и с о л н е ч н о г о в е т р а , и в ч е р а З е м л я в э т о т п о т о к п о г р у з и л а с ь . К о р о н а л ь н ы е д ы р ы м о г у т в ы з в а т ь б у р и , н о н е т а к и е с и л ь н ы е , к а к п о с л е в с п ы ш е к . П о э т о й п р и ч и н е р и с к и с е й ч а с п о в ы ш е н ы , н о с в е р х м о щ н ы х с о б ы т и й т о ч н о б ы т ь н е м о ж е т . С л а б ы е с о б ы т и я в о з м о ж н ы с е г о д н я и з а в т р а » , — п р о к о м м е н т и р о в а л у ч е н ы й .

Накануне астрофизики предсказали магнитную бурю 10 февраля. По их прогнозам, она продлится около шести часов — с 6:00 мск до полудня. При этом с вероятностью 44% магнитная буря все же не произойдет, то есть всплески магнитной активности не будут слишком сильными. Однако, если она случится, то будет первой в феврале 2025 года.

Ожидается, что неделю с 10 по 16 февраля Земля будет находиться под воздействием мощной корональной дыры, которая является источником сильного солнечного ветра. Он может вызвать возмущения в магнитосфере Земли, то есть магнитные бури.