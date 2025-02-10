Суперкомпьютер предсказал, когда исчезнет человечество

Согласно расчетам World One, конец человеческой цивилизации может наступить в период с 2040 по 2050 год. Причиной вымирания людей станут последствия их собственной деятельности.

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Загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, парниковые газы и перенаселение — все эти проблемы накапливаются и усугубляют состояние нашей планеты.

К назначенному компьютером сроку загрязнение достигнет такого уровня, что жизнь на Земле станет невозможной. Это подтверждают расчеты ученых. Учитывая текущие темпы загрязнения и учащающиеся природные катаклизмы, такой сценарий вполне вероятен.

Огромное количество людей погибнет от нехватки питьевой воды, еды и чистого воздуха. Население планеты сократится до уровня XIX века, даже если выбросы резко сократятся и будет введен контроль за рождаемостью.

World One использовал сложный алгоритм и учитывал множество факторов. Некоторые ученые согласны с прогнозами компьютера. Если человечеству удастся выжить хотя бы в небольшом количестве, это будет уже совсем другой мир.

World One был создан в 1973 году для Римского клуба — центра аналитики глобальных проблем.

Ранее ученые смоделировали падение астероида на Санкт-Петербург, а бурятов, карачаевцев и балкарцев назвали самыми выносливыми народами России.