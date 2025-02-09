Ученые нашли озеро, способное возродить жизнь на Земле

Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды огромное озеро Энигма, где была найдена уникальная экосистема микроорганизмов, полностью изолированных от внешнего мира. Исследование было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

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Сканирование показало, что глубина водоема составляет не менее 12 метров, однако исследователи полагают, что она может быть еще больше. Среднегодовая температура воздуха в районе озера Энигма достигает минус 14 градусов, а минимальные значения могут опускаться до минус 40,7 градусов, благодаря чему ледяной покров сохраняется круглогодично. Эта изоляция способствовала формированию уникальной экосистемы, существующей автономно от остального мира.

Среди обнаруженных микроорганизмов были выявлены представители таких групп, как Bacteroidota, Actinobacteriota и Pseudomonadota. Кроме того, ученым удалось обнаружить в озере примитивные бактерии суперфилума Patescibacteria. По мнению исследователей, если жизнь на Земле по какой-либо причине прекратит свое существование, микроорганизмы из озера могли бы стать источником для возрождения биосферы через миллионы лет, говорится в статье.

В то же время ученые опасаются, что таяние ледников в Антарктике представляет угрозу не только из-за повышения уровня моря, но также из-за возможного высвобождения древних вирусов, к которым человечество не имеет иммунитета. Поэтому бактерии в Антарктике — палка о двух концах.