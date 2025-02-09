Ученые США зафиксировали угрозу сильнейшего землетрясения и цунами

Исследователи Колумбийского университета предупредили, что в США может произойти землетрясение в 9 баллов (из 12 возможных) и последующее 30-метровое цунами на тихоокеанском побережье страны. Об этом пишет Daily Mail.

В опубликованном исследовании говорится, что вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией есть четыре сегмента. Сейсмологи отметили, что в этой области есть риск девятибалльного землетрясения.

Также движение тектонических плит угрожает создать цунами высотой в 30 метров, которое накроет тихоокеанское побережье страны. Помимо этого, есть риск, что стихия затронет побережье США от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии, заключило издание.

В начале января в Лос-Анджелесе произошли мощные лесные пожары. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.