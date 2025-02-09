Россиянам рассказали о лайфхаках, как выбрать беспроводную зарядку

У беспроводных зарядных устройств есть свои нюансы, которые стоит учитывать при их выборе. О том, как правильно выбрать беспроводную зарядку, «Газете.Ru» рассказал менеджер МегаФона по управлению товарными категориями Андрей Иванов.

Россиянам рассказали о лайфхаках, как выбрать беспроводную зарядку
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«Основной критерий при выборе совместимость с вашим смартфоном и другими устройствами. Большинство современных телефонов и наушников поддерживают стандарт зарядки Qi. Однако некоторые умные часы используют свое проприетарное крепление, которое несовместимо с обычными беспроводными зарядками. Также не все беспроводные зарядки смогут быстро зарядить ваше устройство. На это влияет как блок питания, так и стандарт зарядки Qi. Стандартная мощность беспроводных зарядок варьируется от 5 до 15 Вт, но если вы хотите более быстрый процесс, выбирайте устройства на 1015 Вт. Обратите внимание на мощность зарядного устройства и совместимость этой мощности с характеристиками вашего телефона», объяснил он.

Существует также версия беспроводного зарядного протокола Qi2, которая имеет ряд преимуществ над предшественником.

«Например, устройства быстрее заряжаются благодаря поддержке более мощных блоков питания, доходящих до 36 Вт, и меньше нагреваются от зарядки, что позволяет продлить срок службы аккумулятора. Qi2 поддерживает большее количество устройств: смартфоны, умные часы, ноутбуки, планшеты, VR/AR гарнитуры и внешние блоки питания. Кроме того, зарядные устройства нового протокола обладают улучшенными системами безопасности, которые позволяют управлять нагревом катушек и помогают обнаруживать посторонние предметы в зоне зарядки», заявил эксперт.

Также устройства нового стандарта могут поддерживать протокол Qi v2.0 MPP, который поддерживает магнитную зарядку, как на некоторых устройствах Apple. В отличие от iPhone, в большинстве смартфонов от других производителей нет металлического кольца для удержания телефона в вертикальном положении. Лишь незначительное количество моделей обладает необходимым элементом. Но эта проблема решается покупкой специального чехла или магнитного кольца, которое приклеивается на заднюю стенку смартфона.

Существует несколько видов беспроводных зарядок, и выбор зависит от ваших предпочтений и использования.

Платформы — зарядка в горизонтальном положении, на которой нужно разместить смартфон. Они обычно компактные, их удобно использовать дома или в офисе.

Подставки — зарядка в вертикальном положении, на котором удобно использовать телефон во время зарядки, например, для просмотра уведомлений.

Портативные зарядки — компактные устройства с аккумуляторами, которые можно брать с собой, если нужно зарядить устройство на ходу.

Некоторые беспроводные зарядки оснащены дополнительными функциями, которые могут повысить удобство использования. Например, зарядка нескольких устройств одновременно — такие устройства могут быть полезны для людей, у которых несколько гаджетов, требующих подзарядки. Также у некоторых беспроводных зарядок могут быть индикаторы заряда или система охлаждения — такие модели могут быть дороже, однако дополнительные функции могут быть полезны, если вам нужно заряжать несколько устройств или вы хотите избежать перегрева.

«Будьте готовы к тому, что смартфон нагревается сильнее, чем при проводной зарядке, из-за магнетического эффекта катушек. Что касается времени зарядки, то оно увеличено максимум на 20 минут по сравнению с проводной зарядкой», — отметил он.

Эксперт отмечает, что, как и с любыми другими гаджетами, важно учитывать качество сборки беспроводной зарядки. Устройства из качественных материалов, таких как металл или силикон, выглядят и ощущаются дороже, а также дольше прослужат.