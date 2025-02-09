Россиянам рассказали о лайфхаках, как выбрать беспроводную зарядку

У беспроводных зарядных устройств есть свои нюансы, которые стоит учитывать при их выборе. О том, как правильно выбрать беспроводную зарядку, «Газете.Ru» рассказал менеджер МегаФона по управлению товарными категориями Андрей Иванов.

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« О с н о в н о й к р и т е р и й п р и в ы б о р е — с о в м е с т и м о с т ь с в а ш и м с м а р т ф о н о м и д р у г и м и у с т р о й с т в а м и . Б о л ь ш и н с т в о с о в р е м е н н ы х т е л е ф о н о в и н а у ш н и к о в п о д д е р ж и в а ю т с т а н д а р т з а р я д к и Q i . О д н а к о н е к о т о р ы е у м н ы е ч а с ы и с п о л ь з у ю т с в о е п р о п р и е т а р н о е к р е п л е н и е , к о т о р о е н е с о в м е с т и м о с о б ы ч н ы м и б е с п р о в о д н ы м и з а р я д к а м и . Т а к ж е н е в с е б е с п р о в о д н ы е з а р я д к и с м о г у т б ы с т р о з а р я д и т ь в а ш е у с т р о й с т в о . Н а э т о в л и я е т к а к б л о к п и т а н и я , т а к и с т а н д а р т з а р я д к и Q i . С т а н д а р т н а я м о щ н о с т ь б е с п р о в о д н ы х з а р я д о к в а р ь и р у е т с я о т 5 д о 1 5 В т , н о е с л и в ы х о т и т е б о л е е б ы с т р ы й п р о ц е с с , в ы б и р а й т е у с т р о й с т в а н а 1 0 – 1 5 В т . О б р а т и т е в н и м а н и е н а м о щ н о с т ь з а р я д н о г о у с т р о й с т в а и с о в м е с т и м о с т ь э т о й м о щ н о с т и с х а р а к т е р и с т и к а м и в а ш е г о т е л е ф о н а » , — о б ъ я с н и л о н .

Существует также версия беспроводного зарядного протокола Qi2, которая имеет ряд преимуществ над предшественником.

« Н а п р и м е р , у с т р о й с т в а б ы с т р е е з а р я ж а ю т с я б л а г о д а р я п о д д е р ж к е б о л е е м о щ н ы х б л о к о в п и т а н и я , д о х о д я щ и х д о 3 6 В т , и м е н ь ш е н а г р е в а ю т с я о т з а р я д к и , ч т о п о з в о л я е т п р о д л и т ь с р о к с л у ж б ы а к к у м у л я т о р а . Q i 2 п о д д е р ж и в а е т б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о у с т р о й с т в : с м а р т ф о н ы , у м н ы е ч а с ы , н о у т б у к и , п л а н ш е т ы , V R / A R г а р н и т у р ы и в н е ш н и е б л о к и п и т а н и я . К р о м е т о г о , з а р я д н ы е у с т р о й с т в а н о в о г о п р о т о к о л а о б л а д а ю т у л у ч ш е н н ы м и с и с т е м а м и б е з о п а с н о с т и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т у п р а в л я т ь н а г р е в о м к а т у ш е к и п о м о г а ю т о б н а р у ж и в а т ь п о с т о р о н н и е п р е д м е т ы в з о н е з а р я д к и » , — з а я в и л э к с п е р т .

Также устройства нового стандарта могут поддерживать протокол Qi v2.0 MPP, который поддерживает магнитную зарядку, как на некоторых устройствах Apple. В отличие от iPhone, в большинстве смартфонов от других производителей нет металлического кольца для удержания телефона в вертикальном положении. Лишь незначительное количество моделей обладает необходимым элементом. Но эта проблема решается покупкой специального чехла или магнитного кольца, которое приклеивается на заднюю стенку смартфона.

Существует несколько видов беспроводных зарядок, и выбор зависит от ваших предпочтений и использования.

Платформы — зарядка в горизонтальном положении, на которой нужно разместить смартфон. Они обычно компактные, их удобно использовать дома или в офисе.

Подставки — зарядка в вертикальном положении, на котором удобно использовать телефон во время зарядки, например, для просмотра уведомлений.

Портативные зарядки — компактные устройства с аккумуляторами, которые можно брать с собой, если нужно зарядить устройство на ходу.

Некоторые беспроводные зарядки оснащены дополнительными функциями, которые могут повысить удобство использования. Например, зарядка нескольких устройств одновременно — такие устройства могут быть полезны для людей, у которых несколько гаджетов, требующих подзарядки. Также у некоторых беспроводных зарядок могут быть индикаторы заряда или система охлаждения — такие модели могут быть дороже, однако дополнительные функции могут быть полезны, если вам нужно заряжать несколько устройств или вы хотите избежать перегрева.

«Будьте готовы к тому, что смартфон нагревается сильнее, чем при проводной зарядке, из-за магнетического эффекта катушек. Что касается времени зарядки, то оно увеличено максимум на 20 минут по сравнению с проводной зарядкой», — отметил он.

Эксперт отмечает, что, как и с любыми другими гаджетами, важно учитывать качество сборки беспроводной зарядки. Устройства из качественных материалов, таких как металл или силикон, выглядят и ощущаются дороже, а также дольше прослужат.