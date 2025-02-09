Идет изучение последней активности мозга: что происходит перед смертью

Впервые в истории нейробиологам удалось зафиксировать активность мозга человека непосредственно в момент смерти. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, подтверждает гипотезу о том, что перед кончиной сознание может проигрывать важнейшие моменты из жизни.

Такой вывод специалисты сделали, анализируя данные 87-летнего пациента, проходившего лечение от эпилепсии. Во время процедуры у мужчины произошла остановка сердца, а подключенная аппаратура продолжала фиксировать активность его мозга. В общей сложности электроэнцефалограмма (ЭЭГ) зафиксировала работу мозга в течение 15 минут, включая 30 секунд до смерти.

Анализ показал, что участки мозга, ответственные за воспоминания, оставались активными даже после остановки сердца. Руководитель исследования, доктор Аджмал Земмар из Университета Луисвилля, предполагает, что в последние мгновения жизни мозг может воспроизводить ключевые события прошлого. Это открытие вызывает вопросы о точном моменте наступления смерти, а также о процессах, происходящих в мозге в это время. Кроме того, результаты исследования затрагивают этическую сторону донорства органов, поскольку они могут повлиять на определение момента, когда человек считается умершим.