Россиянам объяснили, как спастись от вируса, ворующего данные с фото в iPhone

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в поддельных приложениях из App Store и Google Play вирус SparkCat, пишут «Известия».

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Согласно статье, это первый троян, который способен проникать в галерею iPhone и похищать данные с фотографий. Пока под угрозой оказались пользователи мессенджеров, ИИ-ассистентов и сервисов для доставки еды и доступа к криптобирже в Европе и Азии.

« П р о н и к а я в т е л е ф о н , S p a r k C a t з а п р а ш и в а е т д о с т у п к п р о с м о т р у ф о т о . Д а л ь ш е в и р у с а н а л и з и р у е т т е к с т н а и з о б р а ж е н и я х в г а л е р е е , и с п о л ь з у я м о д е л ь о п т и ч е с к о г о р а с п о з н а в а н и я с и м в о л о в » , — о б ъ я с н и л и в « Л а б о р а т о р и и К а с п е р с к о г о » .

Там предупредили, что под угрозой могут оказаться и россияне, и призвали пользователей не хранить картинки с важными сведениями на устройстве, а также удалять компрометирующие снимки. Кроме того, нужно устанавливать приложения исключительно с официальных сайтов и проверять их рейтинг и отзывы.

Два дня назад Apple удалила из App Store 11 вредоносных приложений, содержащих троян SparkCat, который передавал злоумышленникам данные из пользовательских фотографий.