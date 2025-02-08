Усатые киты общаются «шепотом» из страха перед косатками, выяснили ученые

Американские ученые из Вашингтонского университета раскрыли, как некоторые усатые киты скрывают свое присутствие от косаток с помощью акустической маскировки. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Mammal Science (MMS).

Ученые: усатые киты общаются «шепотом» из страха перед косатками
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Оказалось, что косатки — главные враги усатых китов — не слышат звуки ниже 100 герц, что дает их жертвам оставаться незамеченными.

Команда разделила усатых китов на две группы: «бегунов» и «бойцов». К первому типу отнесли голубых китов, финвалов, сейвалов, полосатиков Брайда и малых полосатиков. Эти животные общаются на частотах, которые косатки не могут распознать на дистанции более километра. При опасности «бегуны» делают ставку на скорость и открытый океан.

Вторая группа — гладкие, гренландские, серые и горбатые киты — используют более высокие частоты и чаще встречаются в прибрежных зонах, где проще организовать групповую оборону и дать отпор при нападении.

«Акустическая криптография» — пение на низких частотах — позволяет «бегунам» привлекать партнеров, не привлекая внимания косаток. «Бойцы» же используют сложные и громкие песни, чтобы конкурировать за партнеров, несмотря на риск.

«Каждый аспект поведения китов обусловлен страхом перед хищниками», отметил профессор Тревор Бранч, ведущий автор исследования.

Открытие проливает свет на эволюцию акустической коммуникации и стратегий выживания усатых китов, добавили специалисты.

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