Ученые узнали, почему соседняя галактика выбрасывает звезды на огромной скорости

Американские астрономы из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики выяснили, откуда в галактике Млечный Путь появляются гиперскоростные звезды (ГСЗ) — светила, движущиеся с аномально большими скоростями. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

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Гиперскоростные звезды впервые были обнаружены в 2005 году. Эти небесные тела способны разгоняться до 1000 километров в секунду. Раньше предполагалось, что они образуются в результате взаимодействия двойных звезд с черной дырой в центре Млечного Пути.

Однако новый анализ показал, что примерно половина из изученной популяции ГВЗ возникла в Большом Магеллановом Облаке (БМО) — галактике-спутнике Млечного Пути.

Исследователи построили модель, которая имитирует выброс звезд сверхмассивной черной дырой в БМО. Результаты показали, что распределение и скорости смоделированных звезд совпадают с наблюдаемыми данными.

Ученые также обнаружили, что скопление звезд в направлении созвездия Льва, известная как сверхплотность Льва, может быть связана с выброшенными из БМО звездами.

« Н а ш а м о д е л ь п р е д п о л а г а е т , ч т о п о ч т и в с е з в е з д ы в с в е р х п л о т н о с т и Л ь в а п р о и с х о д я т и з Б М О и е г о ч е р н о й д ы р ы » , — о т м е т и л и а в т о р ы .

Это открытие ставит под сомнение текущие представления о том, что только крупные галактики содержат сверхмассивные черные дыры.