Экзопланета в 20 световых годах от Земли потенциально пригодна для жизни

Международная группа ученых подтвердила открытие и возможную обитаемость экзопланеты класса суперземля HD 20794 d, вращающейся в 20 световых годах от нашей планеты в обитаемой зоне своей звезды. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

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Обнаружение нового мира стало результатом более чем 20 лет наблюдений с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO в Чили. Астрономы впервые обнаружили сигнал планеты в 2022 году, анализируя архивные данные. Однако из-за слабости отклика потребовались годы тщательного анализа, чтобы исключить ошибки и подтвердить.

HD 20794 d имеет эллиптическую орбиту, что приводит к значительным изменениям ее расстояния от звезды в течение года. Это делает планету уникальным объектом для изучения.

Хотя пока рано говорить о возможности жизни, близость планеты к Земле делает ее перспективной целью для будущих миссий, таких как Чрезвычайно большой телескоп и проект LIFE, которые будут искать биосигнатуры в атмосферах экзопланет.

« Э т о о т к р ы т и е — о г р о м н а я р а д о с т ь и о б л е г ч е н и е , в е д ь с и г н а л б ы л н а г р а н и о б н а р у ж е н и я » , — о т м е т и л д о к т о р М а й к л К р е т и н ь е и з О к с ф о р д с к о г о у н и в е р с и т е т а , п е р в ы м з а м е т и в ш и й H D 2 0 7 9 4 d в 2 0 2 2 г о д у .

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны этой необычной планеты.