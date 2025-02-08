Ученые сделали тревожное открытие в Антарктиде: что об этом известно

Ученые совершили тревожную находку в Антарктиде, которая дает понять о широком распространении микропластика на планете. Что обнаружили специалисты в снегах, к какому заключению они пришли, человечество в опасности?

© News.ru

Какое тревожное открытие сделали ученые

Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в снегу в отдаленных районах Антарктиды, пишет Daily Mail. Исследование провела Британская антарктическая служба (BAS).

Образцы были собраны в трех лагерях у ледников Union и Schanz. Анализ материалов показал содержание микропластика в концентрации от 73 до 3099 частиц на литр снега. При этом около 95% частиц были размером менее 50 микрометров (размер большинства человеческих клеток).

« О н м о г п о п а с т ь с ю д а с в е р х н е й о д е ж д ы , и л и с в е р е в о к и ф л а ж к о в , к о т о р ы е и с п о л ь з у ю т с я д л я о б о з н а ч е н и я б е з о п а с н ы х м а р ш р у т о в в н у т р и и в о к р у г л а г е р я » , — з а я в и л о к е а н о л о г и з B A S К л а р а М а н н о .

По словам соавтора исследования, доктора Кристи Джонс-Уильямс, открытие носит тревожный характер, так как свидетельствует о загрязнении микропластиком даже отдаленных и строго контролируемых районов.

« Э т о п о д ч е р к и в а е т п о в с е м е с т н ы й х а р а к т е р п л а с т и к о в о г о з а г р я з н е н и я — д е м о н с т р и р у я , ч т о н а З е м л е н е т м е с т , к о т о р ы е д е й с т в и т е л ь н о н е т р о н у т ы » , — д о б а в и л а о н а .

DM со ссылкой на предыдущие исследования отметило, что микропластик, по некоторым данным, может ускорить таяние снега. Кроме того, в Антарктиде обитает множество животных, в том числе пингвинов, тюленей и рыб, у многих из которых уже обнаружили пластик в организме.

Микропластик — это любая частица пластика размером до пяти миллиметров. Он может быть первичным и вторичным. Первичный добавляют в косметику, зубную пасту и бытовую химию, а вторичный образовывается в процессе распада пластиковых предметов, таких как пакеты, стаканы, одноразовая посуда, под воздействием естественных факторов.

Как микропластик влияет на человека

Daily Mail со ссылкой на статью Международного журнала экологических исследований и общественного здравоохранения отметило, что воздействие микропластика на организм человека мало изучено. При этом микропластик может попадать в человеческий организм вместе с пищей, водой и даже с вдыхаемым воздухом.

По словам старшего преподавателя биомедицинских наук в университете Cardiff Metropolitan Рэйчел Адамс, проглатывание микропластика может вызывать ряд потенциально вредных эффектов. Например, может произойти воспаление или сбой иммунной системы.

Кроме того, отмечает специалист, микропластик может быть переносчиком токсинов. Это объясняется тем, что он отталкивает воду и вступает в реакцию с нерастворимыми токсинами, например ртутью, некоторыми пестицидами и химикатами. Все это может привести к развитию онкологических заболеваний и проблемам с репродуктивной системой.