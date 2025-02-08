Xiaomi отказалась обновлять прошивку популярных смартфонов

Компания Xiaomi во второй раз за февраль обновила перечень смартфонов, которые больше не будут получать обновления операционной системы Android и патчи безопасности. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

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Так, список устаревших смартфонов пополнили Xiaomi 12X с индексами EEA, RU, Global и TW, а также индийские версии Redmi Note 11T 5G и Poco M4 Pro 5G. В начале февраля в список устройств EOL (End of Life) также были добавлены несколько моделей линейки Redmi Note 11 и другие.

Эксперты рекомендуют владельцам перечисленных выше устройств задуматься о покупке более современных смартфонов. Без регулярных обновлений программного обеспечения и патчей безопасности смартфоны становятся уязвимыми для хакерских атак, поскольку не получают исправления уязвимостей. Это может привести к взлому, утечке личных данных и заражению вредоносным ПО.

Кроме того, устаревшие гаджеты рискуют потерять совместимость с современными приложениями, что негативно сказывается на производительности смартфона и ограничивает его возможности.

Опытные пользователи могут рассмотреть возможность установки неофициальных кастомных прошивок. Однако следует помнить, что безопасность таких устройств может быть под угрозой из-за разблокированного загрузчика (Bootloader) и возможных уязвимостей, заложенных в самой прошивке.