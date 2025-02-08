Новая опасность для США обнаружена на дне Тихого океана

Находка ученых на дне Тихого океана может обернуться для Соединенных Штатов разрушительными последствиями, сообщает Nature. В частности, океанологи обнаружили там — в 500 километрах от побережья Орегона — вулкан Axial Seamount. По словам исследователей, есть вероятность мощного извержения и цунами.

Ученые признали вулкан активным. По их мнению, главная опасность заключается в том, что человечество практически ничего не знает об этом. Обстановка ухудшается тем, что Axial Seamount располагается под огромной толщей воды.

В материале сказано, что активность вулкана в последнее время начала возрастать. В частности, были установлены подземные толчки. Теперь специалисты ждут вероятных последствий таких, как землетрясение или мощное цунами. Риски сочли невеликими. Ученые подчеркнули, что подводные вулканы вопреки извержению не должны взрываться. Скорее всего, появится новое морское дно, отметили авторы исследования.

Ранее ученые нашли частицы микропластика в снегах Антарктиды. По информации издания Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу, находка была обнаружена специалистами около научных баз. Так, получается, что на Земле нет по-настоящему нетронутого места.