Чип Apple M4 сделает MacBook Air и iPad Air мощнее многих ПК

В ближайшие дни Apple может представить не только iPhone SE (2025), но и обновленные версии iPad Air и MacBook Air.

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По данным инсайдеров, оба устройства получат новый процессор M4, который обеспечит значительный прирост производительности.

Запасы актуальных моделей Air по всему миру подходят к концу, что косвенно подтверждает скорый выход новых устройств. Однако кроме перехода на M4, дизайн и другие характеристики, скорее всего, останутся без изменений.

Также ожидается анонс обновленного базового iPad.

В отличие от Air-версии, он не получит M4, но, возможно, будет оснащен A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence, если объем оперативной памяти составит 8 ГБ.