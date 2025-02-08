Космонавт Иван Вагнер впервые в мире защитил диссертацию с борта МКС

Сегодняшний день будет вписан особой строкой и в историю Международной космической станции, и в историю высшего образования, и в историю науки. Герой России, космонавт Иван Вагнер, он же студент Владимирского филиала Президентской академии, впервые в мире защитил магистерскую диссертацию, находясь в космическом полете. То есть с борта МКС, на высоте 400 километров над Землей.

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Об этом событии сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

" В о т т а к с в о ю м а г и с т е р с к у ю д и с с е р т а ц и ю з а щ и т и л с т у д е н т В л а д и м и р с к о г о ф и л и а л а А к а д е м и и Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире - свою научную работу исследователь представлял с борта Международной космической станции", - написал Комиссаров в своем Telegram-канале.

Иван Вагнер обучался в магистратуре по направлению "Государственное и муниципальное управление". Его выпускная работа посвящена повышению эффективности деятельности организации государственного сектора через совершенствования отбора персонала.

Экзаменационная комиссия принимала защиту в Центре управления полетами в подмосковном Королеве. И оценила диссертацию на "отлично".

Иван Вагнер -123-й космонавт России и 566-й космонавт мира. Сейчас он находится в своей второй командировке на орбиту - в составе 72-й экспедиции. В космосе уже 151 день!

Как отметил ректор, Вагнер хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внес предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала. Но и тут не забыл про тему космоса - в исследовании магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

В своей работе Иван Вагнер предлагает конкретные способы совершенствования отбора кандидатов в отряд космонавтов. Один из них - запуск программы, цель которой - популяризация деятельности космонавтов и достижений космической отрасли в конкретных регионах РФ. Программа будет состоять из нескольких модулей: образовательного, экспозиционно-выставочного, физкультурно-спортивного и медицинского.

По словам научного руководителя Ивана Вагнера, директора Президентской академии во Владимире Вячеслава Картухина, Иван очень творчески и неординарно подошел к написанию диссертации. Все предложения, высказанные в работе, были результатом его практического взаимодействия с органами власти в различных регионах России.

Кстати, вместе с Иваном на орбите сейчас еще один выпускник Владимирского филиала Президентской академии - Герой России Алексей Овчинин.

А вообще среди космонавтов 16 выпускников Владимирского филиала Академии, в том числе Василий Циблиев, Александр Самокутяев, Роман Романенко, Олег Скрипочка, Сергей Волков, а также более 120 сотрудников ЦПК.