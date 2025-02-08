Стремительно выросли шансы столкновения астероида-"убийцы городов" с Землей
Агентство NASA заявило, что значительно вырос шанс столкновения с Землей астероида 2024 YR4. Вероятность события увеличилась с 1% до 2,3%, сообщает РИА Новости.
После дополнительного анализа ситуации NASA выпустило специальный бюллетень. В нем сказано, что «вероятность столкновения увеличилась, хотя и «по-прежнему крайне мала».
«Дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3%», — говорится в сообщении.
Ученые обнаружили астероид в 2032 году. Он «вряд ли ликвидирует человечество», но способен уничтожить целый город, сообщает CBS News.
Астероид, получивший название 2024 YR4, был обнаружен в декабре прошлого года.
«2024 YR4 имеет всего около 55 метров в поперечнике, что означает, что он слишком мал, чтобы положить конец человеческой цивилизации в случае столкновения с Землей. Но он может стереть с лица земли крупный город. По оценкам ученых, при ударе высвободится около 8 мегатонн энергии — более чем в 500 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму», — сообщает телеканал.
Хотя астероид в настоящее время удаляется от нас, в ближайшие полвека он несколько раз пройдет вплотную к нашей планете. Первое сближение произойдет в конце 2028 года, за ним последуют еще шесть - в период с 2032 по 2074 год.
Столкновение астероида 2024 YR4 с Землей может вызвать гигантское цунами
По данным НАСА, столкновение с наибольшей вероятностью произойдет 22 декабря 2032 года. По мере приближения астероида ученые будут гораздо лучше понимать его траекторию и вероятность падения на Землю.
Возможные места столкновения находятся над восточной частью Тихого океана, северной частью Южной Америки, Атлантическим океаном, Африкой, Аравийским морем и Южной Азией, говорится в сообщении International Asteroid Warning Network (IAWN).
Астероиду 2024 YR4 в настоящее время присвоен 3-й уровень из 10 по шкале опасности.