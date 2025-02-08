Стремительно выросли шансы столкновения астероида-"убийцы городов" с Землей

Агентство NASA заявило, что значительно вырос шанс столкновения с Землей астероида 2024 YR4. Вероятность события увеличилась с 1% до 2,3%, сообщает РИА Новости.

После дополнительного анализа ситуации NASA выпустило специальный бюллетень. В нем сказано, что «вероятность столкновения увеличилась, хотя и «по-прежнему крайне мала».

« Д о п о л н и т е л ь н ы е н а б л ю д е н и я и а н а л и з а с т е р о и д а 2 0 2 4 Y R 4 п о к а з ы в а ю т , ч т о в е р о я т н о с т ь е г о с т о л к н о в е н и я с З е м л е й в о з р о с л а д о 2 , 3 % » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ученые обнаружили астероид в 2032 году. Он «вряд ли ликвидирует человечество», но способен уничтожить целый город, сообщает CBS News.

Астероид, получивший название 2024 YR4, был обнаружен в декабре прошлого года.

« 2 0 2 4 Y R 4 и м е е т в с е г о о к о л о 5 5 м е т р о в в п о п е р е ч н и к е , ч т о о з н а ч а е т , ч т о о н с л и ш к о м м а л , ч т о б ы п о л о ж и т ь к о н е ц ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и в с л у ч а е с т о л к н о в е н и я с З е м л е й . Н о о н м о ж е т с т е р е т ь с л и ц а з е м л и к р у п н ы й г о р о д . П о о ц е н к а м у ч е н ы х , п р и у д а р е в ы с в о б о д и т с я о к о л о 8 м е г а т о н н э н е р г и и — б о л е е ч е м в 5 0 0 р а з б о л ь ш е , ч е м п р и в з р ы в е а т о м н о й б о м б ы , у н и ч т о ж и в ш е й Х и р о с и м у » , — с о о б щ а е т т е л е к а н а л .

Хотя астероид в настоящее время удаляется от нас, в ближайшие полвека он несколько раз пройдет вплотную к нашей планете. Первое сближение произойдет в конце 2028 года, за ним последуют еще шесть - в период с 2032 по 2074 год.

Столкновение астероида 2024 YR4 с Землей может вызвать гигантское цунами

По данным НАСА, столкновение с наибольшей вероятностью произойдет 22 декабря 2032 года. По мере приближения астероида ученые будут гораздо лучше понимать его траекторию и вероятность падения на Землю.

Возможные места столкновения находятся над восточной частью Тихого океана, северной частью Южной Америки, Атлантическим океаном, Африкой, Аравийским морем и Южной Азией, говорится в сообщении International Asteroid Warning Network (IAWN).

Астероиду 2024 YR4 в настоящее время присвоен 3-й уровень из 10 по шкале опасности.