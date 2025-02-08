В работе сервисов Sony PlayStation произошел глобальный сбой

Компания Sony сообщила о масштабном сбое в работе сервисов PlayStation Network (PSN) по всему миру.

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Из-за глобального сбоя в инфраструктуре PSN пользователи испытывают трудности с доступом к учетным записям, играм, сервисам PlayStation Video, PlayStation Store и сайту PlayStation Direct. На проблемы жалуются владельцы всех платформ: PS Vita, PS3, PS4 и PS5.

Sony подтвердила, что пользователи могут сталкиваться с трудностями при запуске игр, приложений и сетевых функций. Например, загрузка приобретенных цифровых игр, отображение списка друзей, трофеев и сетевого статуса на PS5 могут быть недоступны.

Первые жалобы начали поступать примерно в 2:00 8 февраля и достигли пика в течение получаса. Только на одном из популярных сервисов — Downdetector — за это время было зафиксировано почти 69 тысяч обращений. Однако к настоящему времени количество жалоб снизилось, что свидетельствует о том, что проблемы постепенно решаются.

Пользователи могут самостоятельно отслеживать состояние сервисов Sony на сайте status.playstation.com или с помощью Downdetector, где, помимо количества жалоб, также фиксируются и комментарии пользователей.