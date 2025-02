Одно животное оказалось способно читать мысли людей

Обезьяны могут быть умнее, чем мы думаем, и могут интуитивно «читать мысли», как и люди. К такому выводу пришли американские ученые, пишет Daily Mail.

Издание пишет, что ученые получили убедительные доказательства того, что обезьяны бонобо могут читать человеческие мысли и использовать полученные знания, чтобы добыть вкусное лакомство.

Три бонобо — Канзи, Ньота и Теко — работали с исследователями в научном центре в Айове. Они пытались получить виноград, кусочек яблока, арахис или немного хлопьев.

Экспериментатор прятал еду под одной из трех чашек. Второй ученый искал ее и передавал бонобо, при этом не зная, где находится вкусное лакомство. Перед ним стоял большой картонный барьер.

Обезьяны видели обоих людей и начинали понимать, что второй человек не знает, где спрятана еда и таким образом «читали его мысли». Они пытались помочь экспериментатору, и «на 29% чаще указывали на чашку, под которой лежала еда».

« С п о с о б н о с т ь о щ у щ а т ь п р о б е л ы в з н а н и я х д р у г д р у г а л е ж и т в о с н о в е н а ш е г о с а м о г о с л о ж н о г о с о ц и а л ь н о г о п о в е д е н и я , н а ш е г о с о т р у д н и ч е с т в а и к о м м у н и к а ц и и » , — с к а з а л К р и с К р у п е н ь е , с т а р ш и й а в т о р и с с л е д о в а н и я и д о ц е н т к а ф е д р ы п с и х о л о г и и и н а у к о м о з г е в У н и в е р с и т е т е Д ж о н а Х о п к и н с а .

По его словам, исследование показало, что обезьяны могут удерживать в голове одновременно две мысли: свое знание о том, в какой чашке спрятана еда, и незнание этого факта другим человеком. Кроме того, они оказались способны сообщить об этом.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.