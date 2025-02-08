Одно животное оказалось способно читать мысли людей
Обезьяны могут быть умнее, чем мы думаем, и могут интуитивно «читать мысли», как и люди. К такому выводу пришли американские ученые, пишет Daily Mail.
Издание пишет, что ученые получили убедительные доказательства того, что обезьяны бонобо могут читать человеческие мысли и использовать полученные знания, чтобы добыть вкусное лакомство.
Три бонобо — Канзи, Ньота и Теко — работали с исследователями в научном центре в Айове. Они пытались получить виноград, кусочек яблока, арахис или немного хлопьев.
Экспериментатор прятал еду под одной из трех чашек. Второй ученый искал ее и передавал бонобо, при этом не зная, где находится вкусное лакомство. Перед ним стоял большой картонный барьер.
Обезьяны видели обоих людей и начинали понимать, что второй человек не знает, где спрятана еда и таким образом «читали его мысли». Они пытались помочь экспериментатору, и «на 29% чаще указывали на чашку, под которой лежала еда».
«Способность ощущать пробелы в знаниях друг друга лежит в основе нашего самого сложного социального поведения, нашего сотрудничества и коммуникации», — сказал Крис Крупенье, старший автор исследования и доцент кафедры психологии и наук о мозге в Университете Джона Хопкинса.
По его словам, исследование показало, что обезьяны могут удерживать в голове одновременно две мысли: свое знание о том, в какой чашке спрятана еда, и незнание этого факта другим человеком. Кроме того, они оказались способны сообщить об этом.
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.