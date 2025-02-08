Как формируются когнитивные искажения и почему

Наш мозг — поистине гениальный механизм, позволяющий нам анализировать, принимать решения, запоминать информацию и адаптироваться к окружающему миру. Однако, несмотря на всю свою мощность, он не совершенен. Мы ежедневно совершаем логические ошибки, неправильно оцениваем события, доверяем ложным суждениям — и даже не осознаем этого.

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Почему так происходит? Ответ кроется в феномене, который ученые называют когнитивными искажениями — систематическими ошибками в мышлении, которые приводят к неверным выводам. Подробнее о нем в беседе с «‎Рамблером» поведал Никита Непряхин, эксперт по аргументации, убеждению и противодействию манипуляциям, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech, соавтор новой научно-популярной книги «Надо думать! Тренажер мышления».

Почему наш мозг не всегда мыслит рационально?

Наш мозг – это не только орган, который заставляет нас забывать, куда мы положили ключи и очки, но и мастер иллюзий. Он обожает приукрашивать прошлое, словно старый фотоальбом, где все снимки слегка подретушированы Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Человеческое мышление устроено не как вычислительная машина, а как механизм максимальной экономии энергии. Ежедневно мы сталкиваемся с миллионами стимулов — звуками, визуальными образами, словами, эмоциями. Если бы мозг обрабатывал каждый из них в полной мере, нам бы просто не хватило сил на существование.

Главная цель мозга — экономия ресурсов

Мыслить глубоко и объективно — это сложно. Гораздо проще использовать шаблоны и быстрые эвристики, чтобы принимать решения;

Огромное количество информации вынуждает нас фильтровать реальность. Мы не воспринимаем мир таким, какой он есть, а собираем из обрывков данных упрощенную картину;

Наш мозг не терпит неопределенности. Когда информации не хватает, он достраивает детали — и далеко не всегда правильно.

Именно поэтому когнитивные искажения — это не ошибка, а эволюционная адаптация, помогающая нам быстрее реагировать на окружающий мир.

Как формируются когнитивные искажения?

Задача мозга – сэкономить ресурсы. Да, не совсем рационально, зато быстро и экономим силы! Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Когнитивные искажения возникают под воздействием нескольких факторов:

Избыточный поток информации. В современном мире мозг буквально тонет в данных. Ему приходится выбирать, что важно, а что можно отбросить. Социальные установки и стереотипы. Мы перенимали убеждения и модели поведения с детства. Некоторые из них глубоко укоренены, даже если они не соответствуют реальности. Ментальный шум. В голове человека постоянно крутятся мысли, мешая объективному анализу. Эмоции и стресс. В тревожных ситуациях мы чаще принимаем импульсивные и нелогичные решения. Необходимость мгновенной реакции. В некоторых ситуациях скорость важнее точности. Наши предки не могли долго размышлять, убегая от хищника. Современный мир требует той же быстрой адаптации.

Какие когнитивные искажения встречаются чаще всего?

Мы сталкиваемся с искажениями ежедневно, даже не осознавая этого. Они влияют на выбор профессии, партнёра, покупок, оценку себя и окружающих.

Эффект якоря — мы привязываемся к первой полученной информации. Например, если при покупке машины сначала показать самую дорогую модель, а потом предложить более дешевую, она покажется выгодной, даже если ее цена завышена.

Ошибка выжившего — мы оцениваем успех по тем, кто добился результата, забывая о неудачниках. Например, многие считают, что нужно бросать университет, потому что Билл Гейтс и Стив Джобс так сделали. Но мы не видим миллионы людей, которые не получили диплом и не стали успешными.

Как достигать большего: биология мотивации

Эффект Даннинга-Крюгера — чем меньше человек разбирается в теме, тем больше он уверен в своей правоте. Например, новички в инвестициях могут считать себя экспертами, а профессионалы — наоборот, сомневаться в своих знаниях.

Эффект ложного консенсуса — нам кажется, что все думают так же, как мы. Например, человек, который любит определенный фильм, может быть искренне удивлен, что кто-то считает его скучным.

Иллюзия правды — чем чаще мы слышим информацию, тем больше склонны ей верить, даже если она ложная. Например, если слух повторяется снова и снова, он начинает казаться фактом.

Подтверждающее искажение — мы замечаем только те факты, которые подтверждают нашу точку зрения, и игнорируем остальные. Например, человек, верящий в астрологию, будет искать только примеры, подтверждающие ее правдивость.

Как избавиться от когнитивных искажений?

Полностью избежать когнитивных искажений невозможно, но осознание их существования помогает снизить их влияние.

Когнитивные искажения есть у всех без исключения. Они никак не связаны с уровнем интеллекта, образования или имеющимся опытом. Они действуют автоматически и незаметно Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Что делать, чтобы меньше попадаться в ловушки мышления?

Ставьте под сомнение свои убеждения. Всегда спрашивайте себя: «А если я ошибаюсь?»

Не делайте выводы на эмоциях. Если вас что-то взволновало, сделайте паузу перед принятием решения.

Проверяйте источники информации. Чем чаще мы слышим одно и то же, тем больше верим в это — даже если это неправда.

Учитесь мыслить критически. Анализируйте разные точки зрения, даже если они противоречат вашей.

Оспаривайте очевидное. Если что-то кажется «само собой разумеющимся», попробуйте найти доказательства обратного.

Когнитивные искажения — это не сбой системы, а ее встроенный механизм. Они помогают нам принимать решения быстро, но не всегда точно. Мы не можем полностью избавиться от них, но можем научиться их замечать и критически анализировать. Ведь чем больше мы понимаем о работе собственного мышления, тем меньше становимся его заложниками.

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