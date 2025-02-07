Миллионам россиян грозит смерть из-за падения астероида на Петербург
Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смоделировали сценарий падения гигантского астероида. Специалисты рассказали, что объект может упасть на Землю в 2041 году, в зону риска, представляющую собой полосу, попадают Кейптаун, Афины и Петербург.
Площадь потенциального удара простирается от Баренцева моря до Тихого океана, проходя через Восточную Европу, Средиземное море, Африку, Атлантику и Антарктиду, — следует из доклада.
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При этом при столкновении может произойти мощный взрыв — при «благоприятном» исходе 50-70 мегатонн, в худшем случае — 720 мегатонн. Это разрушительнее, чем может достичь любая ядерная бомба на Земле.