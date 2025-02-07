Миллионам россиян грозит смерть из-за падения астероида на Петербург

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смоделировали сценарий падения гигантского астероида. Специалисты рассказали, что объект может упасть на Землю в 2041 году, в зону риска, представляющую собой полосу, попадают Кейптаун, Афины и Петербург.

П л о щ а д ь п о т е н ц и а л ь н о г о у д а р а п р о с т и р а е т с я о т Б а р е н ц е в а м о р я д о Т и х о г о о к е а н а , п р о х о д я ч е р е з В о с т о ч н у ю Е в р о п у , С р е д и з е м н о е м о р е , А ф р и к у , А т л а н т и к у и А н т а р к т и д у , — с л е д у е т и з д о к л а д а .

Аральское море превратилось в смертельно опасную пустыню

При этом при столкновении может произойти мощный взрыв — при «благоприятном» исходе 50-70 мегатонн, в худшем случае — 720 мегатонн. Это разрушительнее, чем может достичь любая ядерная бомба на Земле.