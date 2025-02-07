Раскрыты первые детали iOS 19

Компания Apple запланировала совершить крупный редизайн iOS. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты сослались на Apple-энтузиаста Паркера Ортолани, который заметил, что новая программа «Приглашения» от Apple не похожа на другие приложения от компании. Проанализировав раскрытые утечки, авторы TechRadar заявили, что новая операционная система (ОС) для iPhone в 2025 году получит крупный редизайн.

Изучив детали нового приложения, Ортолани заметил, что его интерфейс напоминает дизайн сервисов, разработанных для шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Журналисты предположили, что внешний облик iOS 19 будет вдохновлен гарнитурой AR/VR: пользователи Apple смогут найти похожие элементы во всех ОС, и iOS станет первой подобной системой.

Авторы TechRadar напомнили, что последний крупный редизайн iOS состоялся в 2013 году, когда Apple представила iOS 7. Тогда компания отказалась от скевоморфизма в пользу «плоского» интерфейса.

« П р о ш л о б о л е е д е с я т и л е т с т е х п о р , к а к с л у ч и л и с ь э т и к р у п н ы е и з м е н е н и я , т а к ч т о , в о з м о ж н о , н а с т а л о в р е м я д л я о ч е р е д н о г о п е р е о с м ы с л е н и я д и з а й н а » , — п о д ч е р к н у л и ж у р н а л и с т ы .

Анонс iOS 19 должен состояться летом.

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple выпустит новый iPhone SE до конца февраля. По информации Гурмана, пресс-релиз с анонсом смартфона опубликуют на сайте Apple в период с 10 по 16 февраля.