Perseverance обнаружил на Марсе уникальную породу
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе породу, текстура которой не похожа ни на одну другую из ранее собранных на планете. Об этом сообщает Space.com.
В настоящее время марсоход исследует область вдоль края кратера Езеро. Уникальную породу размером (2,9 сантиметра) Perseverance собрал на этой неделе в области, известной как Серебряная гора.
«26-й образец имеет текстуру, непохожую ни на что, виденное ранее», — говорится в тексте.
В NASA уверены, что горные породы в данном районе могут стать «окном в прошлое Марсе», поскольку считается, что они были выброшены на поверхность планеты из ее глубин после столкновения с астероидом миллиарды лет назад. В частности, в агентстве полагают, что обнаруженная порода является первым образцом, который относится к Нойской эпохе — периоду геологической истории Марса, насчитывающему около четырех миллиардов лет, который был отмечен частыми столкновениями с астероидами и кометами, в результате которых образовалось множество кратеров, которые можно увидеть на Красной планете и сегодня.