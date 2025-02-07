Perseverance обнаружил на Марсе уникальную породу

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Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе породу, текстура которой не похожа ни на одну другую из ранее собранных на планете. Об этом сообщает Space.com.

В настоящее время марсоход исследует область вдоль края кратера Езеро. Уникальную породу размером (2,9 сантиметра) Perseverance собрал на этой неделе в области, известной как Серебряная гора.

« 2 6 - й о б р а з е ц и м е е т т е к с т у р у , н е п о х о ж у ю н и н а ч т о , в и д е н н о е р а н е е » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

В NASA уверены, что горные породы в данном районе могут стать «окном в прошлое Марсе», поскольку считается, что они были выброшены на поверхность планеты из ее глубин после столкновения с астероидом миллиарды лет назад. В частности, в агентстве полагают, что обнаруженная порода является первым образцом, который относится к Нойской эпохе — периоду геологической истории Марса, насчитывающему около четырех миллиардов лет, который был отмечен частыми столкновениями с астероидами и кометами, в результате которых образовалось множество кратеров, которые можно увидеть на Красной планете и сегодня.