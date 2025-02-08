На компьютерах с устаревшими macOS перестал работать App Store

Пользователи компьютеров Mac, на которых установлены устаревшие версии macOS, с конца января не могут использовать магазин приложений App Store и скачивать ранее купленные приложения. Об этом со ссылкой на сообщения пользователей «Коммерсантъ».

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Проблемы начинаются с версии Mojave (10.14) и распространяются на старшие системы, а Catalina (10.15) и остальные работают без проблем. При этом на Mojave магазин еще доступен, но не позволяет ничего не загрузить, а на остальных наблюдаются сбои интерфейса. В Apple пока советуют владельцам таких машин загружать приложения из других источников.

Один из пользователей сообщает, что 7 февраля на его компьютере с Mojave магазин приложений все же заработал. Сам сбой, отмечают владельцы, начался 24 января. Тогда Apple внесла изменения в работу сервиса.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple свернула разработку компактных очков дополненной реальности. Продукт должен был заинтересовать пользователей, для которых шлем Vision Pro оказался слишком неудобным и дорогим, но разработчики столкнулись с непреодолимыми трудностями.