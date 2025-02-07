Найден идеальный способ варки яиц

Итальянские ученые представили способ варки яиц, который позволяет равномерно довести до готовности и белок, и желток, сохранив при этом больше полезных веществ. Работа опубликована в Communications Engineering.

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У каждого из известных до сих пор способов варки яиц существуют свои недостатки. Если варить их вкрутую, то желток становится сухим, всмятку — белок может остаться жидким, а су-вид — требует специального оборудования и много времени. Представленный итальянскими учеными способ позволяет избежать всего этого.

Свой уникальный метод они разработали, опираясь на компьютерные симуляции. Модель показала, что идеального результата удастся добиться если периодически перемещать яйцо между чашей с водой, температура которой составляет 30°C, и кастрюлей с кипящей водой (100°C). Перекладывать яйцо то в кипящую воду, то в холодную нужно каждые две минуты в течение 32 минут. В конце яйцо должно находиться в холодной воде, чтобы остановить процесс приготовления.

По итогам у яйца получается мягкий желток, который полностью проварен, и белок средней плотности, который не жидкий, но и не твердый, как у обычных вареных яиц. Кроме того данный метод позволяет сохранить в яйцах больше полезных свойств, в том числе больше триптофана — аминокислоты, из которой в организме вырабатывается серотонин, улучшающий настроение и сон.

Ученые считают, что новый метод можно применять не только в кулинарии, но и в процессах обработки и кристаллизации различных материалов.