Обнаружены новые радиационные пояса вокруг Земли

© Unsplash

Ученые обнаружили новые радиационные пояса вокруг Земли, которые образовались после мощной солнечной бури в мае 2024 года. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Открытие удалось сделать с помощью случайно заработавшего небольшого спутника NASA Colorado Inner Radiation Belt Experiment (CIBRE). На снимках ученые обнаружили, что солнечная буря создала вокруг Земли два новых радиационных пояса. Они состоят из высокоэнергетических частиц, которые были захвачены магнитным полем нашей планеты и сохранялись на протяжении нескольких месяцев.

Отмечается, что новые пояса образовались между двумя другими, которые постоянно окружают Землю и получили название «пояса Ван Аллена». Аналогичные временные пояса появлялись вокруг нашей планеты после мощных солнечных бурь и раньше, но новые отличает то, что в одном из них обнаружили высокоэнергетические протоны, чего ранее никогда не наблюдалось. Кроме того они просуществовали около трех месяцев, тогда как обычно они исчезали через несколько недель.

По мнению ученых, сделавших открытие, полученные результаты позволят понять, как будущие солнечные бури будут влиять на наши технологии, а также станут ключом к безопасному космическому полету, поскольку, содержащиеся в новых поясах высокоэнергетические частицы, способны повреждать электронику.