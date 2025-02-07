В США начали испытания коммерческой космической станции

Американская компания Vast начала испытания своей первой космической станции Haven-1. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе тестов, проходящих в пустыне Мохаве в штате Калифорния (США), модуль перспективной станции был испытан на избыточное давление и герметичность. В компании заявили, что изделие успешно прошло тесты, длившиеся 48 часов.

Запуск станции Haven-1 на ракете SpaceX Falcon 9 на низкую околоземную орбиту ожидается не ранее мая 2026 года.

В мае издание сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.