НАСА отложило частную миссию Axiom-4 на МКС из-за Starliner

НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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Изначально астронавты Starliner Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были вернуться на этом же космическом кораблем, однако из-за неполадок с последним НАСА приняло решение отправить их на Землю на модифицированном корабле Crew Dragon, разработка которого задерживается из-за проблем с аккумуляторами. Поэтому астронавты будут доставлены на Землю на прежней версии корабля Crew Dragon, которую планировалось использовать для частной миссии Axiom-4, в рамках которой на МКС должны отправиться космические туристы.

Теперь, согласно планам НАСА, Уилмор и Уильямс вернутся на Землю в интервал с середины марта по начало апреля.

Ранее обозревателю издания Эрику Бергеру от источников в американском космическом агентстве стало известно, что в НАСА из-за влияния основателя компании SpaceX Илона Маска наблюдается низкий моральный дух.