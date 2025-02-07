Российский космонавт пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что при встрече с инопланетянином сначала угостил бы его чаем с вкусняшками. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, беседу бы начали не с разговоров о науке, а с российского гостеприимства.

« В п е р в у ю о ч е р е д ь , м ы б ы и н о п л а н е т я н и н а н а к о р м и л и , н а п о и л и ч а е м , у г о с т и л и к а к и м и - н и б у д ь в к у с н я ш к а м и » , — р а с с к а з а л о н .

Овчинин отметил, что только после чаепития космонавты стали бы рассказывать инопланетному гостю, чем они занимаются на борту МКС.

Космонавт считает, что стороны бы поняли друг друга и «решили много интересных вопросов».

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября прошлого года на корабле «Союз МС-26» вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом.

В начале февраля 2025 года ученые из проекта по поиску внеземного разума SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) использовали мощную систему COSMIC для поиска техносигнатур — признаков искусственной активности в космосе. Несмотря на анализ данных почти миллиона объектов, никаких следов внеземного разума обнаружено не было.