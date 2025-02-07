Во Франции найдены 9 саркофагов, пролежавших в земле 1300 лет

Во Франции найдены девять саркофагов, пролежавших в земле 1300 лет, пишет Le Figaro.

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Раскопки, начатые археологическим отделом региона Бордо, принесли впечатляющие результаты. На площади Ренодель были найдены девять саркофагов эпохи Меровингов, датируемых V–VIII веками. Однако находки не ограничились этим: археологи также обнаружили следы погребальных практик, относящихся к XVII веку. Среди них — три захоронения в гробах (XI–XIII века) и четыре могилы в открытом грунте или гробах (XV–XVII века). Всего на месте раскопок было выявлено от 20 до 30 могил.

« В С р е д н и е в е к а к л а д б и щ а о б ы ч н о р а с п о л а г а л и с ь р я д о м с ц е р к в я м и . П о э т о м у т а к и е н а х о д к и в п о л н е о ж и д а е м ы , у ч и т ы в а я б л и з о с т ь к ц е р к в и С е н т - К р у а » , — о б ъ я с н я е т К а м и л ь В а н х о в , р у к о в о д и т е л ь р а с к о п о к .

Археологи предполагают, что это лишь начало серии открытий. С конца февраля раскопки будут расширены.

« М ы н а д е е м с я н а й т и е щ е б о л ь ш е з а х о р о н е н и й . Э т о д о л г о с р о ч н ы й п р о е к т , к о т о р ы й п р о д л и т с я н е с к о л ь к о н е д е л ь » , — о т м е ч а е т В а н х о в .

Городская администрация Бордо планирует организовать экскурсии на место раскопок уже весной. Это позволит жителям и гостям города оценить масштаб открытия и его историческую значимость.