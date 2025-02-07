Техногиганты США потратят на ИИ свыше $300 млрд

Крупнейшие технологические компании США планируют потратить в нынешнем году более $300 млрд на проекты искусственного интеллекта (ИИ), конкурируя прежде всего в сфере создания центров обработки данных. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

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Масштаб их расходов, о котором было объявлено наряду с их доходами за четвертый квартал, удивил, по сведениям издания, и даже вызвал раздражение на фоне выпуска в конце января инновационной и дешевой модели ИИ китайской компанией DeepSeek. Акционеры опасаются, что такое увеличение расходов без соразмерного роста доходов может поглотить капитал, лишая вкладчиков дивидендов.

Больше всех решила инвестировать в 2025 году в ИИ компания Amazon - $100 млрд. Совокупные расходы четырех ведущих технологических компаний США, включая Microsoft, Alphabet и Meta (признана в РФ экстремистской, запрещена в России), выросли в 2024 году по сравнению с предыдущим на 63% до $246 млрд. Теперь руководители этих гигантов обещают ускорить и расширить инвестиции в ИИ, отметая опасения по поводу возврата огромных сумм, вкладываемых в новую технологию, говорится в публикации.

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI. Чат-бот быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что западные компании-лидеры в сфере ИИ могут быть переоценены.