Квантовый прорыв: обнаружены частицы с необычным поведением

Исследователи из Университета Брауна совершили открытие в области квантовой физики. Они обнаружили новый вид квантовых частиц, которые назвали дробными экситонами, передает Ixbt.com.

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Отмечается, что данное открытие может существенно углубить понимание квантового мира и стать основой для разработки новых технологий. Частицы имеют уникальные характеристики, которые не соответствуют общепринятой классификации элементарных частиц.

Считается, что частицы делятся на две группы: бозоны, которые могут существовать в одном квантовом состоянии, и фермионы, которые подчиняются принципу запрета Паули, согласно которому два фермиона не могут находиться в одном квантовом состоянии. Фракционные экситоны проявляют свойства, характерные для обеих групп частиц, что делает их похожими на анионы, то есть на частицы, которые находятся между фермионами и бозонами, но имеют уникальные характеристики.

Чжан Наюань, один из авторов исследования, подчеркнул, что такое необычное поведение указывает на возможность существования нового класса частиц с уникальными квантовыми характеристиками — дробных экситонов. Это открытие может стать основой для разработки более эффективных методов хранения и обработки информации на квантовом уровне, что в перспективе приведет к созданию более мощных квантовых компьютеров, отмечают ученые.