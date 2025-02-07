Первый полет самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 ожидается через месяц-полтора
Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается через месяц-полтора, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"И мы надеемся, что в ближайшее время, вопрос буквально месяца-полутора, будут начаты полеты уже непосредственно на машине, на "суперджете", с новыми двигателями ПД-8. И начнется сертификационная история уже для этого двигателя в составе самого самолета", - сказал он.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии ОДК-Сатурн с применением новейших отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.
Старт производства SJ-100, по последним данным, был намечен на 2026 год.