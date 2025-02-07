Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается через месяц-полтора, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

" И м ы н а д е е м с я , ч т о в б л и ж а й ш е е в р е м я , в о п р о с б у к в а л ь н о м е с я ц а - п о л у т о р а , б у д у т н а ч а т ы п о л е т ы у ж е н е п о с р е д с т в е н н о н а м а ш и н е , н а " с у п е р д ж е т е " , с н о в ы м и д в и г а т е л я м и П Д - 8 . И н а ч н е т с я с е р т и ф и к а ц и о н н а я и с т о р и я у ж е д л я э т о г о д в и г а т е л я в с о с т а в е с а м о г о с а м о л е т а " , - с к а з а л о н .

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии ОДК-Сатурн с применением новейших отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.

Старт производства SJ-100, по последним данным, был намечен на 2026 год.