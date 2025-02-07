Составлен топ-3 недорогих смарт-часов для покупки в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших и недорогих смарт-часов.

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Открывают список Redmi Watch 5 Active стоимостью от 3,8 тыс. руб. Это базовые умные часы с прочным корпусом из цинкового сплава, 2-дюймовым IPS-экраном с яркостью 500 нит и физической кнопкой управления на правой грани. Среди прочего отмечается наличие защиты от воды по стандарту IPX8, возможности измерения SpO2, пульса, мониторинга сна, уровня стресса, более 140 режимов тренировок и более 200 циферблатов на выбор, а также возможности отвечать на звонки.

Следом идут CMF Watch Pro 2 от Nothing с уникальным корпусом с безелем на магнитах, который можно заменить на другой. Экран часов представляет собой 1,32-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 620 нит. Имеется защита от воды и пыли по стандарту IP68. В часах предусмотрены все те же функции, что и предлагают конкуренты, а стоят они от 6,4 тыс. руб.

Замыкает топ модель Amazfit Active. Часы имеют защиту 5ATM, 1,75-дюймовый AMOLED-экран, физическую кнопку управления, 120 видов тренировок, поддержку синхронизации с Google Fit, Apple Health, Strava и adidas Running, пульсоксиметра, пульсометра, датчика уровня стресса и мониторинга сна. В России они предлагаются в среднем от 7,5 тыс. руб.