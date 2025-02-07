Роскомнадзор зафиксировал массовые жалобы на сбои в работе МТС

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали массовые жалобы пользователей на проблемы в работе МТС. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора (РКН), передает ТАСС.

Абоненты начали сообщать о проблемах в работе МТС 7 февраля с 10:45 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что специалисты оператора связи уже устраняют неполадки.

31 января Роскомнадзор зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Ростелекома". По предварительной информации, причиной мог послужить сбой на инфраструктуре оператора.

24 января, сбой произошел во всем Рунете. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "МегаФона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.