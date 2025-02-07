Google устранила позволявшую взламывать Android уязвимость

Google исправила ранее неизвестную уязвимость в операционной системе Android, которую могли использовать как преступники, так и правоохранительные органы для доступа к смартфонам. Об этом сообщает портал PCMag со ссылкой на разработчика защищенной операционной системы GrapheneOS на базе Android.

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Уязвимость CVE-2024-53104 касалась всей ОС Android, так как была связана с ядром Linux, используемым в системе. Google предупредила, что уязвимость могла подвергаться ограниченной, целенаправленной и тайной эксплуатации.

По информации портала PCMag, уязвимость была вызвана ошибкой программирования в драйвере USB Video Class для ядра Linux и могла использоваться для повышения привилегий.

Отмечено, что уязвимость могла привести к физическому повышению привилегий и предположительно могла эксплуатироваться через USB-порт телефона с использованием специальных инструментов для извлечения данных, которые доступны на черном рынке и используются криминалистами в США.

Google выпустила исправление в последнем патче безопасности для Android, выпущенном 5 февраля.