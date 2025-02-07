Предсказаны катастрофические последствия столкновения астероида Бенну с Землей

Ученым Пусанского национального университета в Южной Корее удалось провести масштабное компьютерное моделирование последствий потенциального столкновения астероида Бенну с Землей. Не исключено, что оно произойдет в сентябре 2182 года, пишет Ixbt.com.

Хотя шанс такого развития событий крайне мал — всего 0,04% (один к 2700), — результаты исследования демонстрируют, что это может иметь серьезные последствия для климата и экосистем Земли.

Астероид Бенну, имеющий диаметр около 500 метров, значительно уступает по размерам тому небесному телу, которое привело к исчезновению динозавров 66 миллионов лет назад. Однако даже такой объект может вызвать значительные изменения на нашей планете. Согласно результатам моделирования, проведенного на суперкомпьютере Aleph, в результате столкновения в атмосферу может быть выброшено от 100 до 400 миллионов тонн пыли.

Научные работники Лан Дай и Аксель Тиммерман установили, что такое событие вызовет понижение температуры на всей планете на 4 градуса по Цельсию и уменьшение количества осадков на 15%. Кроме того, концентрация озона в атмосфере уменьшится на 32%, что может привести к катастрофическим последствиям для растительного мира.

Резкое похолодание создаст неблагоприятную погоду для развития растений. Это приведет к тому, что фотосинтез в наземных и морских экосистемах снизится на 20–30%, указал Дай.

Вместе с тем исследование показало, что есть и положительная сторона. Если наземные растения после такого воздействия восстанавливаются медленно, то водоросли в водоемах не только быстро приходят в норму за несколько месяцев, но и достигают более высоких показателей, чем сейчас, отмечают ученые.