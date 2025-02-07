Британия потребовала у Apple доступ к данным всех пользователей iCloud

В МВД Великобритании потребовали от компании Apple создать бэкдор, который позволит им получать доступ ко всем данным, загруженным пользователями по всему миру в облако iCloud. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Согласно источнику, Министерство внутренних дел Великобритании направило Apple документ «Уведомление о технических возможностях», предписывающий компании предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud.

Предполагается, что Apple просто откажется от шифрования облачного хранилища в Великобритании, чтобы не нарушать свои обещания по обеспечению безопасности данных пользователей.

Компания Apple и британское МВД пока никак не комментировали ситуацию.

В январе Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование в отношении мобильных операционных систем, магазинов приложений и браузеров, предоставляемых Google и Apple. Цель этого расследования — определить, необходимы ли обеим компаниям индивидуальные рекомендации по регулированию их деятельности.