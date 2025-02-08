WP: Великобритания требует от Apple разрешить ей шпионить за пользователями

Власти Великобритании потребовали от компании Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, "британское правительство выпустило секретное распоряжение в прошлом месяце, требующее возможности просмотра полностью зашифрованного материала, а не просто помощи во взломе конкретной учетной записи". Согласно информации источников газеты, Apple, вероятно, прекратит предлагать зашифрованное хранилище в Великобритании вместо того, чтобы нарушить обещания безопасности, данные пользователям.

Представители Apple и МВД Великобритании отказались от комментариев, указывает газета.